Ny poengdeling

Grorud - Alta 2-2:

Alta møtte Grorud i den niende serierunden og kommer hjem med kun ett poeng i bagasjen etter at kampen endte 2-2. Dermed har tre av fem bortekamper endt uavgjort, men Alta-guttene er de eneste i avdelingen som fortsatt er ubeseiret.

På overtid i første omgang fikk Alta corner, ballen havnet hos Thomas Braaten som på volley sendte ballen i bakken og mot mål. Øyvind Veseth Olsen stusset den videre i mål og sekunder etter at vertene hadde tatt avspark blåste dommeren til pause.

Ti minutter ut i andre omgang slapp hjemmelagets Fisnik Kastrati løs på bakerste stolpe og satte inn utlikningen. Like etter ble Magnus Nikolaisen spilt gjennom, men fikk ikke kontroll på ballen som havnet hos Christian Reginiussen, men skuddet gikk over.

Satte sin tiende

25 minutter før slutt fikk Alta muligheten igjen da hjemmelagets keeper var utenfor 16-meteren og headet ballen rett til en Alta-spiller som fyrte av fra 30-40-meter, men ballen spratt over mål.

Tre minutter senere var derimot toppscorer Vegard B. Braaten frampå for tiende gang denne sesongen da han satte en ball i nettaket fra spissen av femmeteren. Nok en gang svarte vertene. Etter at Alta-keeper Daniel Rojas hadde gjort en feberredning ble returen satt i mål.

I det kampen gikk på overtid kom vertene til en ny stor sjanse, men headingen gikk over. Alta fikk en siste mulighet da Mahktar Thioune tok ballen med seg framover, men to mot to holdt ikke da pasningen mot Vegard Braaten, som ville vært alene med keeper, ble stoppet og dommeren blåste av kampen.

Mister Kjelsås-kampen

Tidlig i andre omgang gikk Christian Reginiussen over ende inne i straffesparkfeltet, men dommeren svarte med å gi midtbanespilleren gult kort for filming i stedet for straffespark. Dermed må Reginiussen stå over hjemmekampen mot Kjelsås. Det samme må toppscorer Vegard B. Braaten.

Serieleder HamKam vant 3-0 i sin kamp mot Follo og Alta ligger dermed tre poeng bak. Om Skeid slår Håvard Nome og Raufoss søndag klatrer de forbi Alta på tabellen.