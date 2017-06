Tilbake i trening

Mahktar Thioune måtte stå over cupkampen mot Ullensaker/Kisa og seriekampen mot Brumunddal og har heller ikke trent fotball på halvannen uke. Når Alta IFs A-lag trener på kunstgressbanen til IL Frea i Øvre Alta i dag er han derimot tilbake.

– Han sier det går veldig mye bedre og skal trene i dag. Men med tanke på at han ikke har trent fotball på halvannen uke kan det hende han tar det litt rolig i dag og eventuelt deltar på hele økta i morgen, sier trener Rune Repvik.

Søndag kommer Finnsnes på besøk og grunnet caravantreff og messe i Finnmarkshallen blir kampen spilt på Coop-banen i Bossekop.

– Vi gleder oss til å ta imot Finnsnes i Bossekop og gleder oss veldig til kampen. Om Mahktar er klar vet vi mer om i ettermiddag, men han melder selv at ting går veldig mye bedre og sannsynligheten er derfor stor for at han er med i troppen på søndag, sier Repvik.

Søndagens kamp gir også altapublikummet gjensyn med de tidligere Alta-spillerne Sega Ngom og Markus Rolandsen som begge signerte med Finnsnes i vinter.