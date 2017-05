Strålte i Øksfjord

Bruk piltastene eller sveip over mobilskjermen for å bytte bilde.

Grieg Seafood-turneringen i Øksfjord gikk av stabelen i strålende solskinn på lørdag. Det var ikke så mange plussgrader, men det gjorde ingenting. Innsatsen, gløden og entusiasmen til de unge fotballspillerne varmet de mange foreldrene og trenerne som fulgte kampene fra sidelinja. Og de unge spillerne holdt vel så høyt tempo mellom kampene som når de var utpå banen, så det var i hvert fall ikke et problem.

Øksfjord og Sørøy Glimt har et godt samarbeid, og det resulterte denne gangen i fire mygg- og minilag. Resten av spillerne som herjet på Vassdalen stadion var fra Nordlysbyen. BUL, Alta IF, Nerskogen IL, Tverrelvdalen IL , Kaiskuru IL og IL Frea var på plass med mange lag og sørget for massevis av spennende og morsomme kamper.

– Vi er helt avhengige av at Alta kommer med lag, og det er klubbene veldig flinke til. Vi setter stor pris på det, forteller turneringsleder Arve Berntsen.

A-sporten kommer tilbake med reportasje fra turneringen og mange flere bilder mandag eller tirsdag.