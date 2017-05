– Uforglemmelig tur

– Det er mange stolte gutter og jenter fra både Finnmark og Murmansk-området som sitter igjen med de samme gode erfaringene fra helgas regionale mesterskap, der hele 154 ungdommer deltok. For første gang i historien ble det gjennomført offisielle kamper for jentene. For guttene var det 20 år siden forrige norske besøk. Dette er et høydepunkt i et seks år langt samarbeid som så langt har bidratt til en økning fra null til 211 aktive jenter i Murmansk og de nærliggende byene rundt, forteller Roger Finjord i Finnmark fotballkrets.

Nye vennskap

På det sportslige plan var finnmarkingene klart best, spesielt på jentesiden. Finnmark slo Murmansk 8-2, Monchegorsk 4-2 og Aleksandrovsk 10-1. Men det var langt fra det viktigste med denne turen. Det som skjedde mellom kampene hadde mye større betydning for ungdommene.

– Det ble også tid til sosialt samvær. Med pizza, brus, konkurranser og gode samtaler mellom ungdommer på tvers av landegrensene bidro den sosiale seansen til gode vennskap. Utveksling av Instagram-kontoer ble gjort i stort antall. Dette er selve fundamentet i dette prosjektet, der ungdom møtes i respekt både på og utenfor arenaen, fastslår Finjord.

– Om 20 år er det disse ungdommene som sitter rundt det samme bordet og tar avgjørelser knyttet til samarbeidet mellom nabolandene. Da vil de kunne trekke fram felles minner som dette. Det er et kjempegodt utgangspunkt for positive samtaler og avgjørelser, fortsetter han.

Ga bort draktsett

Også guttelaget vant sine kamper, men her var det langt jevnere. Finnmark møtte to lag fra Murmansk og ett fra Monchegorsk. Kampene ble vunnet 3-2, 2-0 og 5-1. Men heller ikke her var det resultatene som sto i fokus, men de mange gode opplevelsene. Fotballkretsen og Hammerfest fotballklubb hadde for eksempel med seg flere draktsett som ble gitt til arrangøren, noe som naturligvis var en meget populær gest.

– Dette samarbeidet hadde ikke vært mulig uten den støtten vi har fått fra Barentssekretariatet. Vi må her få nevne vår kontaktperson Kim Stenersen som gjennom sin kompetanse og nettverk har åpnet dører for oss til både sportskomiteen og idrettsskolene i Murmansk oblast. At vi i tillegg har fått 450.000 kroner i støtte fra Barentssekretariatet gjør oss stolte og ydmyke. Vi vil fortsette å arbeide hardt for å vise oss tilliten verdig, sier den tidligere norske kvinnelandslagstreneren.

Takker alle involverte

Finjord synes det er på sin plass å sende en stor takk til de mange som bidro å gjøre dette til en fantastisk reise.

– En uforglemmelig tur med store opplevelser er nå over. Livet handler om å ta vare på øyeblikkene og gjøre dem til gode minner, og vi håper og tror at både ungdommene og trenerne fikk samlet noen slike øyeblikk sist helg. Takk til kretstrenerne som bruker fritiden til å gi ungdommen fra Finnmark en trygg og god opplevelse. Takk til tolkene som gjorde at samtalene gikk utmerket og som ordnet oss en guidet tur i Murmansk som ga mange sterke historiske inntrykk. Takk til klubbene som gjør en så god jobb med ungdommene med utvikling av ferdigheter og holdninger. Takk til foresatte som er der for ungdommen hver dag med klapp på skuldra og tydelige krav. Og takk til ungdommene som vi er blitt glad i gjennom en lang kretssesong. Også i dag er vi stolte finnmarkinger, avslutter Finjord.