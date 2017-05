Møller Natland scoret to

Alta 2 slo tredjeplasserte Lørenskog 2-0 på bortebane søndag og dermed kapret Alta 2 sin første trepoenger i den allnorske 3. divisjon.

Moldenseren Tron Møller Natland, som kom til Alta for å jobbe som markedssjef for klubben for flere år tilbake, har de siste sesongene bevist at han absolutt holder bra nivå også ute på banen. Han er i de siste kampene flyttet opp fra stopper- til spissplass og det var nettopp han som sendte Alta 2 i ledelse rett før pause. Halvveis ut i den andre omgangen var samme mann frampå igjen og doblet ledelsen.

Dermed klatret Alta 2 opp fra bunnplassen i den allnorske 3. divisjon (Norsk Tipping-ligaen) og står med fire poeng etter seks kamper.