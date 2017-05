– Ett poeng er som seier

Etter å ha tapt 0-5 hjemme mot Porsanger i serieåpningen tok Kautokeino sitt første poeng da de holdt BUL til 0-0 på hjemmebane lørdag. I kveld venter «kampen om vidda» i Karasjok og trener Isak Ole Hætta vil si seg godt fornøyd med uavgjort.

– Vi klarte å følge kampplanen til punkt og prikke i helga og klarer vi det også i kveld har jeg tro på at vi kan ta poeng, sier Hætta og legger til:

– Slik situasjonen er nå vil ett poeng være som en seier for oss.

Gamle elever

Både Martin Vonheim Norbye og Jan Egil Brekke har signert for moderklubben Nordlys og Hætta får dermed møte sine tidligere elever fra tiden i Alta IF. Også Frank Ole Vars som forlot Kautokeino til fordel for Nordlys i vinter er en mann Hætta og spillerne bør være oppmerksom på.

– Nordlys har på papiret et mye bedre mannskap enn oss, men selv om de har mange gode enkeltspillere skal de også få dem til å fungere som et lag, sier han og legger til:

– De har etter det jeg har forstått ambisjoner om å være på øvre halvdel av tabellen, men har flere spillere som ikke bor i Karasjok og som heller ikke kan være med på alle kampene. Når de møter Kautokeino kommer nok derimot samtlige til å være tilgjengelig.

Må bruke tid

Kautokeino er i et generasjonskifte og må bruke tid.

– Vi vet at vi trolig får en tøff kamp om å berge plassen, men ungguttene skal få bruke tid. Vi skal den neste tiden fokusere på det defensive som var mye bedre mot BUL enn mot Porsanger i første kamp. Så får det offensive spillet komme når vi har mer trygghet bakover, sier han og legger til:

– Mot Porsanger stilte vi med mange unge gutter uten seniorerfaring, men gjorde ikke en så dårlig kamp som resultatet tilsier. Mot BUL fikk flere av de unge guttene sjansen igjen og selv om vi ikke produserte så mange målsjanser så hadde de knekt noen koder.

Litt smårusk i laget

I kveldens kamp må han trolig klare seg uten Johan Egil Pulk som er skadet. Keeper Håkon Daniel Aho var også usikker i formiddag.

– Vi får tilbake Ole Markus Sokki som har vært ute i starten av sesongen grunnet ryggsmerter. Og om ikke Håkon kan vokte målet har vi uansett med oss veteranen Ole Jonny Jansen som keeper, så det skal ikke være et problem, sier Hætta som også tar med seg en superreserve - karasjoking og veteran Roy Arild Rasmussen.

– Han er med som backup, men jeg ser ikke bort fra at vi setter han inn som spiss og at han kommer til å punktere kampen til vår fordel, avslutter Hætta med et smil.

Nabooppgjør

Alta IFs 2. divisjonslag har ikke kamp på den tradisjonelle fotballkvelden 16. mai. Det har heller ikke BUL-damene, men herrelaget til BUL tar imot naboklubben Tverrelvdalen på Coop-banen i Bossekop klokken 19.00 i kveld.