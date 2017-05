Tapte for topplaget

Tromsø - Alta 2-0:

Sondre Andersens fotballdamer kapret ett poeng mot Fløya 2 på lørdag. Men mot serieleder Tromsø på søndag gikk det ikke like bra. To scoringer av Martine Brustad sørget for at TIL vant 2-0 hjemme på Alfheim.

Dette var Tromsøs tredje seier av fire mulige i 2. divisjon kvinner avdeling 9. Bare Polarstjernen har klart å ta poeng fra serielederen så langt. Oppgjøret på Alfheim 6. mai endte 1-1. Tromsdalen er nærmest med seks poeng, men de har bare spilt to kamper og er nok fortsatt den største favoritten til å ta seriegull i år. TUIL møter Polarstjernen borte senere søndag.

Alta IFs neste kamp er mot Porsanger hjemme i Finnmarkshallen lørdag 20. mai.