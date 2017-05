Sliter foran mål

BUL - Norild 0-2:

Etter forrige helgs 0-2-tap borte mot Kirkenes i serieåpninga ønsket Jon Steinar Eriksens mannskap å slå tilbake foran eget publikum da Norild gjestet Coop-banen mandag ettermiddag. Men i stedet for et oppløftende resultat tapte BUL-guttene igjen 0-2, og har dermed fått en svært kjedelig innledning på sesongen.

Mathias Saa Bless Yekee og Milos Vucenovic scoret for Norild etter henholdsvis 40.- og 75 spilte minutter. BUL produserte noen gode muligheter, men klarte aldri å få ballen i mål.

Dette betyr at Norild er på topp i 4. divisjon på bedre målforskjell. De har i likhet med Bjørnevatn seks poeng, men har spilt en kamp mer enn serietoeren. BUL er nestsist med null poeng, null scoringer og fire baklengs. Bare Sørøy Glimt, som tapte 0-5 hjemme mot nettopp Norild sist lørdag, har fått en dårligere start enn bossekopingene.

I en annen 4.-divisjonskamp lørdag vant Tverrelvdalen 1-0 hjemme mot Hammerfest. Sverre Nilsen ble matchvinner for rødtrøyene med sin fulltreffer etter 76 minutters spill. Bjørnevatn slo Porsanger 2-0 hjemme samme dag. Nordlys - Honningsvåg og Indrefjord - Kautokeino måtte utsettes.

Det har også vært spilt kamper i 2. divisjon kvinner avdeling 9. Lørdag spilte Furuflaten og Alta IF 1-1. Mia Mannsverk scoret for bortelaget. BULs rekruttlag spilte 2-2 borte mot Fløya 2 på lørdag og tapte 1-3 borte mot Tromsø på søndag. Emilie Kjeldsberg Sivertsen og Lea Hunsdal Falsen scoret for BUL 2 i den første kampen. A-sporten har ikke fått opplyst om målscorer i oppgjøret mot TIL.