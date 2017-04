Felix biter fra seg

Felix Adrian Jacobsen er inne i sin tredje sesong i Alta IF, og alt tyder på at dette er året hvor 20-åringen slår ut i full blomst. Han har fått tillit fra start i årets to første seriekamper, og spilte hele kampen da Alta IF sendte FK Senja hodestups ut av cupen onsdag kveld. Jacobsen spilte en god kamp og toppet det hele med et herlig langskudd som fant veien til nettmaskene.

– Jeg er veldig godt fornøyd med starten på årets sesong. Det er gøy at trenerteamet har tillit til meg, og jeg føler selv at jeg har klart meg bra innledningsvis. Men jeg vet jo at konkurransen blir enda tøffere nå som Makhtar Thioune er friskmeldt, så jeg kan ikke slippe meg nedpå. Det er bare å gi full gass videre, sier Felix Adrian Jacobsen.

Gode prestasjoner

I seriekampene mot Follo og Bærum spilte Jacobsen sentralt på midtbanen sammen med Christian Reginiussen. I går var Reginiussen opptatt med eksamen i Trondheim, og da var det debutant Makhtar Thioune som tok plass sammen med 20-åringen fra Båtsfjord. Det blir derfor spennende å se hvem som får tillit mot KFUM Oslo på lørdag.

– Felix har levert gode prestasjoner i de første kampene. Spesielt borte mot Bærum var han strålende. Han har løst rollen på en god måte, og enkelte faser i spillet er blitt mye bedre. Det er fortsatt mye han kan bli flinkere på, men defensivt har han levert på et høyt nivå så langt i år, mener hovedtrener Rune Repvik.

Han håper at Jacobsen tar ytterligere steg og fortsetter å utfordre de etablerte spillerne.

– Han har knekt mange koder i vinter, og har utvilsomt mye fotball i seg. Hvis han gjør det som kreves er han helt klart i stand til å ta et steg videre. Jeg håper at han lykkes og får mange positive opplevelser, fortsetter Repvik.

Vil få mye spilletid

Han er glad for å ha Makhtar Thioune tilbake, og ser frem til å kunne benytte seg av Thioune, Reginiussen og Jacobsen - gjerne på samme tid.

– Nå er det flere enn de tre som kjemper om en plass på sentral midtbane, men det er ikke gitt at Felix havner på benken det øyeblikket Makhtar og Christian får muligheten til å spille sammen. Felix er en type som fungerer i flere roller. Han har blant annet spilt spiss og løst den oppgaven veldig bra. Felix vil få mye spilletid i år. Men det er tøff kamp om plassene, så han må i likhet med de andre fortsette å vise at han fortjener en plass på laget.

Repvik er meget godt fornøyd med onsdagens cupkamp.

– Vi fikk et tidlig mål og fikk kjapt kampen inn i det sporet vi ønsket. Det var en rolig match med ganske lavt tempo. Det gjør at spillerne kjapt bør være tilbake i sin beste form. Det var også fint å se Makhtar få sin debut. Vi har gledet oss til å se han i aksjon i en tellende kamp, smiler Alta IF-sjefen, som nå har tilnærmet skadefri tropp å velge i.

– Thomas Braaten kjente litt murring i låret, så vi tok han av for å være på den sikre siden. Men jeg tror at han er klar igjen allerede på lørdag, avslutter han.