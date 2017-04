Trygt videre i cupen

Alta - Senja 5-1:

Onsdag kveld var det klart for cupfotball i Finnmarkshallen, og det var Alta IF og FK Senja som møttes til dyst i norgesmesterskapets første runde. Alta IF tok raskt føringen da hjemmelaget ble tildelt straffespark, og debutant Makhtar Thioune satte ballen sikkert i mål. Deretter fulgte scoringer av Felix Adrian Jacobsen, Mathias Nicolaisen, Andreas Markussen og Runar Overvik. Gjestene scoret ved Sebastian Jensen i første omgang, men det var også det eneste lyspunktet for gjestene fra Senja.

– Jeg synes vi spilte en bra kamp og vant fortjent. Det er ikke lett å holde konsentrasjonen oppe hele veien når man er såpass mye bedre enn motstanderen, men vi fullførte på en fin måte og ser allerede fremover mot neste cupkamp. Cup er gøy, sa en fornøyd Felix Adrian Jacobsen til A-sporten rett etter kampslutt.

Han håper på eliteseriemotstand i neste runde.

– Vi har møtt Tromsø ganske ofte, så jeg håper på et annet eliteserielag. Det viktigste er at det blir en attraktiv motstander. Og vi håper selvfølgelig på hjemmekamp, fastslo en smilende Jacobsen.

