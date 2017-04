Lover mer moro

– Vi har fortsatt mye å gå på, så dette kommer til å bli veldig bra. Det er mer i vente fra denne fantastiske gjengen, fastslår Lillegård, som var sikkerheten selv da BUL ble tildelt straffespark i sesongens første hjemmekamp. 16-åringen overlistet Amazon Grimstads sisteskanse med et flott plassert skudd og sørget for at BUL tok sine tre første poeng i 1. divisjon for kvinner.

Straffet Amazon i siste spilleminutt Runa Lillegård ble den store helten da BUL skrev historie på Coop-banen.

– Da dommeren blåste straffespark tittet jeg bort på Odd Inge (Johansen), og han pekte på meg. Jeg var sykt nervøs da jeg la ballen til rette, så lettelsen var stor da ballen fant veien forbi keeperen deres, forteller hun.

– Hadde du ikke lyst til å ta straffesparket?

– Jeg ville gjerne skyte, og var glad for å få muligheten. Men det er klart at presset er stort når det bare gjenstår et par minutter av kampen. Alt ansvaret lå på meg, og jeg er jo fortsatt ung. Men samtidig er det slike øyeblikk man lærer av. Det var fantastisk deilig å avgjøre kampen til vår fordel, smiler den meget talentfulle J16-landslagsspilleren.

Stolt av laginnsatsen

Årets første hjemmekamp startet imidlertid ikke særlig bra. Bare to minutter ut i oppgjøret sendte Isabella Hayes gjestene i føringen. Men BUL-damene kjempet seg inn i kampen, og etter 20 minutters spill lyktes hjemmelaget. Runa Lillegård løp seg fri og fikk lagt inn til Therese Vollan Kristensen, som hadde en enkel oppgave med å sette inn BULs aller første scoring i landets nestøverste divisjon.

– Jeg synes vi hang veldig bra med før pause. Vi preget kampen store deler av førsteomgangen, og vi kan si oss godt fornøyd med innsatsen. Amazon Grimstad kom mer med etter hvilen og hadde et par store sjanser. Men vi hadde også et par gode muligheter, så det var ikke direkte ufortjent at vi vant, mener Lillegård, som stortrives i 1. divisjon.

– Dette er mye morsommere enn å spille 2.-divisjonsfotball. I fjor kunne vi gå til pause med en 3-0-ledelse og likevel være misfornøyd. Nå er vi på et mer riktig nivå, og det er moro å møte så gode lag.

16-åringen var fullstendig utmattet da sluttsignalet gikk, men det la ingen demper på humøret.

– Jeg var helt tom de siste minuttene, men det har ingenting å si så lenge vi vinner. Det er sånn det skal være når man har kjempet knallhardt i 90 minutter. Hele laget spilte med hjertet utpå drakta, og jeg håper at publikum likte det de så. Vi synes i hvert fall at det var kjempeartig å spille for 300 tilskuere. Når snøen smelter blir det bedre plass rundt banen, så vi håper at enda flere kommer når Kongsvinger kommer på besøk 14. mai, smiler hun.