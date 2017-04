Straffet Amazon i siste spilleminutt

BUL - Amazon Grimstad 2-1:

Det så ut som at 1.-divisjonsoppgjøret mellom BUL og Amazon Grimstad skulle ende uavgjort, men rett før slutt ble hjemmelaget tildelt straffespark etter en duell i feltet. Den uredde 16-åringen Runa Lillegård plasserte ballen på ellevemetersmerket, og satte lærkula i ntett via tverrliggeren - til stor jubel fra lagvenninnene og publikummet på Coop-banen. BUL holdt unna de tre minuttene som var lagt til, og dermed var klubbens første trepoenger i 1. divisjon noensinne et faktum.

– Jeg skal innrømme at jeg var litt nervøs da jeg gikk frem for å skyte. Da var det ekstra deilig å se ballen gå inn, sier en glad og lettet Runa Lillegård til A-sporten.

– Jeg er vanvittig stolt over jentene. Hele laget sto fram og viste at de har noe å gjøre på dette nivået å gjøre. Og vi har fortsatt mye å gå på. Det er bare å glede seg til forsettelsen, for denne gjengen kommer til å skape mange flere uforglemmelige øyeblikk, smiler assistenttrener Lise Lotte Lund Martnes.

Det var for øvrig midtbanespiller Therese Vollan Kristensen som scoret BULs første mål. Gjestene tok ledelsen ved Isabella Hayes etter bare to minutters spill, men Vollan Kristensen sørget for balanse i regnskapet med sin nettkjenning knappe 20 minutter senere.

BUL stilte med følgende lag:

Irene Pettersen - Martine Romsdal, Ida Grubben, Ida Sønvisen Suhr, Oda Lillegård - Johanne Bjørnå, Therese Vollan Kristensen (Lea Hunsdal Falsen fra 83. min.), Amanda Sørensen, Eline Hegg (Ann Solbritt Logje fra 83. min.) - Runa Lillegård, Guro Bell Pedersen

