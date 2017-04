Poengdeling i Bærum

Bærum - Alta 1-1:

Lørdag var det klart for andre serierunde i PostNord-ligaen avdeling 2, og Alta IF møtte Bærum på bortebane. Moses Dramwi Mawa ga hjemmelaget ledelsen etter 25 minutters spill, men Alta IF slo tilbake drøyt ti minutter senere. Gjestene ble tildelt straffespark, og Vegard Braaten var sikkerheten selv fra ellevemetersmerket. Flere mål ble det ikke, og lagene fikk dermed med seg hvert sitt poeng fra oppgjøret.

Alta stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Thomas Båtnes Braaten - Runar Overvik (Simon Evjen fra 78. min.), Felix Adrian Jacobsen, Chrustian Reginiussen, Dag Andreas Balto - Magnus Nikolaisen, Vegard Båtnes Braaten (Andreas Markussen fra 89. min.), Eirik Lund Holm (Mathias Nicolaisen fra 80. min.)

Andre kamper i PostNord-ligaen avdeling 1:

Grorud - KFUM Oslo 3-2

Kjelsås - Finnsnes 1-2

Follo - Nybergsund 0-1

To tidligere Alta IF-spillere sto frem for Finnsnes. Andreas Løvland ga FIL ledelsen 1-0 etter 40 minutters spill, og Sega Ngom entret banen som innbytter og økte til 2-0 da kampuret viste 81 spilte minutter. Kjelsås reduserte på overtid, men Finnsnes dro i land deres første seier for sesongen. Markus Rolandsen fikk også noen minutter som innbytter.