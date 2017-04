Norges beste junior

Thomassen tok seg til finale, der han gikk fryktløs til verket og ledet 4-0 før finalemotstander Eirik Tonning Hatløy reduserte to ganger. Deretter var det ingen tvil om hvor seieren skulle havne. Alta-gutten viste styrke og vant til slutt 5-2. Dermed har Alta biljardklubb for første gang i historien en norgesmester i sine rekker.

– Jeg har trent godt i forkant av dette mesterskapet og føler meg bra. Men akkurat nå er jeg rimelig utmattet. Det har gått stort sett i ett med kamper, og jeg har vel holdt på i nærmere 12 timer. Det tar på. Men jeg regner med at overskuddet er tilbake etter en god natts søvn, og da er det bare å gi full gass. Det blir tøft, for jeg møter tross alt de beste juniorene i landet. Men så lenge muligheten er der skal jeg gjøre mitt ytterste for å kapre nok et gull, forteller den nybakte norgesmesteren.

Mamma Miriam Thomassen har fulgt sønnen tett gjennom den hektiske NM-dagen, og hun kan skrive under på at lørdagen har vært knalltøff både fysisk og psykisk.

– Det har vært en slitsom, men samtidig utrolig spennende og innholdsrik dag. Han tapte ikke en eneste kamp i 8-ball, så det var en meget fortjent seier. Det var stort å se han løfte pokalen, sier Miriam Thomassen.

