Klinker til med nytt klubbskifte

Den allsidige 23-åringen har tidligere spilt håndball i Alta IF. Så gikk ferden videre til BUL, der han ble spillende trener for klubbens 2.-divisjonslag. Han forsøkte seg også på fotballbanen, og leverte en god sesong for BUL-herrene i 3. divisjon i fjor.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne utfordringen. Å spille på et høyere nivå enn 4. divisjon fristet veldig, og Alta IFs rekruttlag er i så måte et utmerket alternativ. Jeg er kjempemotivert for trene hardt og på sikt spille meg til fast plass på dette laget, sier Ole Henrik Kristiansen til A-sporten.

Han er allerede nå spilleklar for sin nye klubb, men blir ikke med når Alta 2-troppen setter kursen for Harstad denne helga.

– Jeg har snakket med hovedtrener Mate Dujilo, og vi ble enige om at jeg blir værende i Alta. Her skal jeg gjennomføre noen treninger med klubbens fysiske trener Bård Balto og Marco Mauno Johannessen. Jeg har bare hatt seks-syv økter med laget, så det er ingen vits å reise i ni timer for å kanskje få noen minutter som innbytter. Jeg vil nok ha et bedre utbytte av å trene hjemme, forteller han.

Nevnte Marco Mauno Johannessen ble utvist da Alta 2 tapte serieåpninga hjemme mot Mjølner, og må stå over de tre neste kampene.

Vil spille på midtbanen

Det gikk rykter om dårlig stemning da Kristiansen og BUL skilte lag. Det benekter hovedpersonen.

– De ville nok gjerne beholde meg. Men samtidig fikk jeg full forståelse fra klubben da jeg ønsket å prøve meg på et høyere nivå, og senest i går fikk jeg en telefon fra hovedtrener Jon Steinar Eriksen som ønsket meg lykke til videre. Han ga meg også noen nyttige tilbakemeldinger på hva han synes jeg må jobbe hardere med for å bli en bedre fotballspiller, og det setter jeg stor pris på.

Kanskje får Kristiansen sin debut når Skedsmo gjester Finnmarkshallen om en drøy uke.