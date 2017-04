«Tvinges» ut av hallen

I morgen arrangerer Alta IFs volleyballgruppe «Vårsmashen» i den splitter nye arenaen tilknyttet Finnmarkshallen. Alta IF har ventet tålmodig på at den skal bli ferdig slik at de får gjennomført årets første turnering. Å bruke den tidligere Høgskolehallen, som nå går under navnet Universitetshallen, var uaktuelt.

– Prisen for å leie Universitetshallen har skutt i været. Da vi arrangerte en treningsamling der i fjor høst betalte vi mellom 500 og 600 kroner timen for å bruke hallen. Skulle vi arrangert denne turneringa der ville det kostet oss rundt 4000 kroner. Det er mye for en liten aktør. Da ville vi som arrangør tapt penger, forteller Veronika Andersen i Alta IFs volleyballgruppe.

Tre kamper samtidig

Hun kan imidlertid glede seg over ypperlige forhold i den nye hallen som sto ferdig for cirka en måned siden. Volleyballgruppa får bruke hallen vederlagsfritt på lørdag, og det betyr at turneringen blir mer kompakt, fartsfylt og spennende enn noen gang tidligere.

– Vi er så glad for at den nye hallen står klar til bruk. Den er fantastisk. Her er det godt oppmerkede baner og helt nytt utstyr. Vi kan faktisk spille tre kamper samtidig, noe som gjør at det blir kortere opphold mellom matchene til de forskjellige lagene. Vi har gjennomført noen treningsøkter i hallen, og gleder oss til å arrangere kamper. Dette blir moro, fastslår Andersen, som har åtte påmeldte lag.

– Det er ikke all verden, men slett ikke så ille med tanke på at vi fikk bekreftet turneringsdatoen først mot slutten av påska. Det ble litt kort frist. Men det kommer i hvert fall lag fra Hammerfest, og neste gang håper vi også å få med spillere fra Porsanger, Hasvik og Øksfjord.