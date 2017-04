Vil bytte hjemmebane

I et brev til Alta kommune ber innebandyklubben om å få bytte hjemmebane så snart som mulig. De har holdt til i BUL-hallen siden 2006, men ønsker seg nå til den splitter nye arenaen tilknyttet Finnmarkshallen. Dette bekrefter nyvalgt leder i klubben, Rune Østlyngen.

– For oss hadde det vært ypperlig å bytte ut BUL-hallen med den nye idrettshallen. Dette skal være en klisterfri hall, noe som er midt i blinken for oss. I BUL-hallen er det mye klister på sportsdekket, og det skaper en liten hinne som gjør at ballen spretter hele tiden. Det er svært ugunstig for både utespillere og keepere. Det er dessuten veldig god lagringsplass i nyhallen, og den er godt oppmerket for innebandy. Med en tribune høyere opp vil dessuten publikum se ballen mye bedre, så vi håper på et positivt svar fra kommunen, sier Østlyngen til A-sporten.

– Jeg tror det kan være en god ide å ha innebandy i hallen. Ser for meg at det da må kunne være mulig med sambruk av vantene, slik at Alta VGS også kan bruke vant i vanlige gymtimer. Dette vil gi flere timer til håndball i BUL-hallen, til Frea eller BUL, svarer Finnmarkshallens Tommy Hæggernæs i brevet.