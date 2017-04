Kan gå hele helga

Søndag arrangeres Bæskadesrennet for 52. gang, samtidig samles mange barn i Finnmarkshallen til Sport 1-cup i fotball.

– Vi er klar over at det samtidig arrangeres fotballturnering og at mange dermed kan være hindret fra å stille søndag, men da oppfordrer vi barnefamiliene til å ta turen når det passer, sier rennleder Tine Klevstad som ikke kan melde om så mye annerledes i år i forhold til i fjor.

Man kan hente registreringskort på fjellstua i Suolovuopmi fra fredag klokken 16.00 og gå over på egenhånd. I fjor var det 30 løpere som benyttet seg av denne muligheten. Søndagen blir også som den har vært.

– Bussen fra Nerskogen starter klokken 08.00, samtidig som rennkontoret i Suolovuopmi åpner, traseen er 28 kilometer og vi setter opp en drikkestasjon etter 12 kilometer. For å få godkjent rennet må startkortet leveres i Gargia før klokken 16.00 og vi oppfordrer turgåerne å være obs på konkurranseløperne som starter klokken 11.00, sier rennlederen.

Fjorårsvinneren står over

De to siste års vinner på herresiden, Petter Eliassen, melder til Altaposten at han ikke blir å stille i søndagens renn.

– Jeg er blitt forkjølet og står derfor over, skriver han i en SMS.

Han blir derfor ikke å kapre sin tredje tittel i det tradisjonsrike rennet der Øystein Rønbeck er den ubestridte kongen etter å ha vunnet rennet hele 16 ganger mellom 1990 og 2008. Daniel Stransd står sammen med 70-tallets Bæskades-konge, Einar Suhr, oppført med fire seire.

Heller ikke Andreas Nygaard vil stille til start, mens A-sporten ikke har fått svar på om VM-helten Finn Hågen Krogh stiller i løpet han vant sammen med Daniel Strand i 2011.

Dronninga av Bæskades er Karianne Opgård som har vunnet ni ganger, første gang i 1990, sist i 2007. Berit Anne Hætta (nå Reinås) var best i sju renn på 80-tallet og starten av 90-tallet

Av dagens aktive løpere står Emilie Kristoffersen og Henriette H. Mikkelsen med to triumfer hver. I fjor var Ida Olivia M. Dahlen raskeste kvinne da totalt 367 løpere tok turen over fjellet til Gargia.