Tapte sesongåpningen

Se opptak fra kampen med kommentatorduoen Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm i vinduet over.

Mjølner styrte showet hele første omgang, og allerede etter ett minutt fikk gjestene tildelt et straffespark som Maris Eltermanis reddet. Presset fortsatte hele omgangen, men Alta Ifs rekruttlag klarte å stå imot.

Etter pausen tok Alta 2 over initiativet, og hadde godt tak på Mjølner frem til unggutten Marco Mauno Johannessen fikk marsjordre av dommer Kim Rune Lydersen 64 minutter inn i kampen. Fem minutter senere fikk Mjølner-spissen Børge Henriksen pirket inn en retur. Alta IF satte så inn Frank Ailo Tangen på topp. Karasjok-gutten var et uromoment for Mjølner, og drøyt ti minutter før slutt snappet han opp en utsøkt bakromspasning fra Erlend Pedersen og chippet den over en utrusende målvakt. Til hjemmelagets fortvilelse spratt den i tverrliggeren og over mål.