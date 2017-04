Mister seriestarten?

Det nærmer seg seriestart for Alta IFs fotballherrer. Mandag 17. april sparkes sesongen i gang med hjemmekamp mot Follo, men det er slett ikke sikkert at klubbens største signering gjennom tidene blir klar til matchen.

Makhtar Thioune haltet nemlig av banen med skade da Alta-guttene spilt internkamp i Finnmarkshallen sist lørdag, og det er usikkert hvor lang tid det tar før den tidligere tippeligaprofilen er tilbake for fullt.

– Det er snakk om en muskelskade, og vi vet ikke om han rekker å bli klar til mandagens match. Det er ting som tyder på at den kommer for tidlig for han. Makhtar har tilbrakt et par dager med familien i Stavanger, og fått skaden undersøkt av en fysioterapeut der. Heller ikke han kunne svare på hvor lang tid det er før Makhtar er hundre prosent frisk. Men det er ingen alvorlig skade som kommer til å sette han ut av spill i lang tid, forteller Alta IFs hovedtrener Rune Repvik.

Også goalgetter Vegard Båtnes Braaten har tilbrakt litt tid på sidelinja. Han har ikke vært skikkelig i aksjon siden treningskampen mot Kjelsås, men kommer trolig til å prøve seg på treningsfeltet på torsdag.

– Jeg håper og tror at Vegard blir klar til mandag. Vi får se når vi samles igjen senere denne uka. Utenom Makhtar og Vegard er samtlige skadefrie og klare til å ta fatt på sesongen, så vi stiller med et slagkraftig mannskap uansett. Vi har hard konkurranse om plassene, og det pusher spillerne til å yte ekstra på trening. Det er veldig få som allerede har sikret seg en plass på laget som møter Follo, sier Repvik.