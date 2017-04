Pettersen tar et nytt år

Fredag møter Alta-guttene Kragerø borte før de avslutter sesongen med bortekamp mot Ski lørdag. Så venter påskeferie før Ottar Pettersen intensiverer jakta på nye spillere. For han er allerede enig med klubben om at han fortsetter som hovedtrener neste sesong.

– Ingenting er signert, men vi er enige om at vi er enige. Jeg har lyst å fortsette med det vi har startet på, så jeg har derfor ønsket trenerjobben også neste år. Jeg har et håp om å ta det hele et steg videre slik at vi etablerer oss i divisjonen, sier Pettersen.

Får gå av

Keepermangel har gjort at veteranen Erlend Vikdal fortsatt vokter buret sammen med unggutten Erlend Toft. Ifølge Pettersen skal han nå få gå av med pensjon om man lykkes i keeperjakta og han selv ønsker det.

– Vikdal er vel egentlig pensjonist allerede, så vi bør få inn en ekstra målvakt som kan utfordre Toft, sier Pettersen som også selv har bidratt med venstreslegga, en jobb han gjerne overlater til andre.

– Det er rift om venstrehendte spillere og derfor ikke så enkelt å finne, men jeg har noen navn på blokka som skal undersøkes litt nærmere etter påske. I tillegg til venstrehendte og en målvakt ser jeg også etter en ekstra linjespiller, sier han.

Nytt forsvarssystem

Alta-guttene har de siste ukene jobbet med et nytt forsvarssystem. Dette kan bli testet ut i helga.

– Det er greit å ha flere alternativer foran neste sesong så vi vil trolig prøve det i hvert fall i en av helgens kamper, sier Pettersen som må klare seg uten bakspiller Tom Harald Granshagen i de to siste kampene.

– Han har slitt med knesmerter i lang tid og har nå fått beskjed om å ta seg en pause og få gjort en grundigere undersøkelse, sier Alta-treneren.

Uavhengig av det vil flere spillere få sjansen i de to siste kampene. Plassen er berget og Pettersen tenker mer langsiktig.

– Vi ønsker selvfølgelig å kjempe om poengene, men samtidig vil jeg gi mer spilletid til noen av de som kanskje ikke har spilt så mye i år. Det er viktig med tanke på det som skal skje framover, avslutter Pettersen som trolig får med seg laglederne Knut Roger Lillemoen og Alex Bjørkmann også neste år i tillegg til at det jobbes med en løsning på hjelpetrenersiden.