Stor stas for ungene

Dagen før selve Saami Ski Race går av stabelen arrangerer skigruppa i Kautokeino idrettslag et skirenn for barn. Dette har blitt en kjent og kjær tradisjon for de mange skiglade ungene i bygda.

Drøyt 50 deltakere

I år var det mer enn 50 barn som deltok under Saami Ski Race Mini, og alle deltakerne fikk sine velfortjente premier og medaljer utdelt av kombinertstjernen Håvard Klemetsen ved målgangen.

Denne gangen hadde Klemetsen også med begge sine barn som deltakere, og det var lett å se at genene sitter som støpt. Det borger godt for skisporten i hjemklubben i fremtiden.

Ferdig som sponsor?

Frem til i år er det Fefo som har sponset dette populære barneskirennet i Kautokeino. Hva som skjer til neste år og om Fefo fortsatt vil være hovedsponsor for dette løpet, kunne ikke informasjonsdirektør Jan Henrik Hætta svare på, mens han ivrig dokumenterte årets løp på Kautokeino-elva.

Løypa var på cirka 500 meter, og ble arrangert samme sted der hovedløpet startet lørdag morgen.

Alta-dominans i hovedrennet

Saami Ski Race ble i år vunnet av Daniel Strand og Emilie Kristoffersen. Alta-duoen var raskeste herre- og kvinneløper gjennom den 90 kilometer lange løypa fra Kautokeino til Hætta. Det ble også gått to kortere distanser. Thor Eirik Skaret Monsen vant 60-kilometersklassen og Thomas Sandberg Suhr gikk til topps i 30-kilometersklassen for herrer. På damesiden var det Maija Nivala (60 km) og Marit Klevstad Jakobsen (30 km) som var best.