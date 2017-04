Nær seier i Tromsø

Fotballsesongen nærmer seg med stormskritt, og BULs 1.-divisjonsdamer fikk verdifull matchtrening da Fløya sto på motsatt banehalvdel i Skarphallen lørdag ettermiddag.

Gjestene fra Bossekop tok ledelsen ved Lea Falsen, og Johanne Bjørnå la på til 2-0 etter en meget flott forarbeid av landslagsspiller Runa Lillegård. Hjemmelaget reduserte rett før pause slik at stillingen var 2-1- til BUL ved halvtid.

Etter hvilen økte Runa Lillegård til 3-1. Hun fintet bort en Fløya-forsvarer, og alene med keeperen satte hun ballen mellom beina på Tromsø-lagets sisteskanse. Det så ut som at BUL-damene skulle dra i land en sterk seier, men to kjappe Fløya-scoringer sørget for at oppgjøret endte 3-3.

OMT Fotballside fulgte treningskampen mellom de to 1.-divisjonslagene fra tribuneplass. De mente BUL-spiss Runa Lillegård var oppgjørets beste spiller. De skrev følgende i sin begrunnelse:

"Spissen scorer et fantastisk mål der hun finter bort stopperen og kommer helt alene med keeper. Har også en strålende målgivende hvor hun kommer seg elegant fri. En trussel hver gang. God med ballen og har mye fart som gjør at Fløya får trøbbel. Meget solid kamp av henne."

BUL startet med følgende lag:

Irene Pettersen - Martine Romsdal, Oda Lillegård, Ida Sønvisen Suhr, Emilie Sivertsen - Johanne Bjørnå, Therese Vollan Kristensen, Amanda Sørensen, Lea Falsen - Guro Bell Pedersen, Runa Lillegård.

Ann Solbritt Logje, Marie Kjellmann, Emmy Olsen og Benedicte Elise Dahl begynte på benken. Alle fikk noen minutter på banen i andre omgang.

Alta IFs fotballherrer spiller også treningskamper denne helga. Fredag tapte de 0-3 for Kjelsås i en match der gjestene fra nord fikk en mann utvist allerede etter 12 minutters spill. De skal også møte Follo. Dette oppgjøret spilles søndag.

Både BUL og Alta IF serieåpner 17. april. BUL møter Øvrevoll Hosle på bortebane, mens Alta IF måler krefter mot Follo i Finnmarkshallen.