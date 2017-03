Tverrelvdalens håndballdamer har vært nære på ved flere anledninger, men hadde ikke tatt et eneste poeng før lørdagens bortekamp mot Vadsø Turn. Det var årets siste seriekamp for TIL-damene, og med god hjelp av seksmålsscorer Tone Rødberg klarte de uavgjort 15-15. Slikt blir det god stemning av.

– Det var utrolig artig at vi endelig klarte å ta poeng. En fantastisk følelse. Bedre enn mannfolk, sier en strålende fornøyd Tone Rødberg til A-sporten.

Hun har vært syk og skadet hele sesongen, så denne matchen betydde ekstra mye for henne.

– Det var gøy å endelig kunne bidra på banen, og ikke bare som tilskuer. Anita Bakken Strøm har hele sesongen pushet og oppmuntret meg for at jeg skal komme meg tilbake på banen. Hun er ei super dame, fastslår Rødberg, som passende nok ble kåret til kampens beste spiller.

– På lørdag heiet alle hverandre opp og frem. Det er en fantastisk gjeng, og det er så digg at vi endelig kunne gi trenerne, suporterne og andre som har heiet på oss et etterlengtet poeng. Dette var moro, smiler den humørfylte TIL-spilleren.

24 barn

Også trener Olav Nilsen var høyt oppe etter «triumfen».

– Jeg synes vi gjorde en veldig bra kamp. Det ble et svært spennende og tett oppgjør, og jentene gjorde en kjempejobb. Det var litt synd vi ikke klarte å få en seier i siste kamp. Vi mener selv at vi var det beste laget. Vadsø hadde to gode spillere som sto frem, mens vi spilte godt som lag. Jentene tok tak og leverte forsvarsspill av høy klasse, kommenterer Nilsen.

Han gleder seg til fortsettelsen.

– Vi ønsker å heve oss litt neste sesong. Vi hadde jo håpet på å ta flere poeng, men det gjorde godt å få ett poeng i siste seriekamp. Det er flere yngre spillere som banker på døra og jeg ser lyst på fortsettelsen. Vi har det gøy med håndballen, fastslår Nilsen.

Det kan nevnes at ni av de elleve spillerne som var med til Vadsø er mødre. Disse ni har til sammen 24 barn, så det er ingenting i veien med rekrutteringen innad i klubben.