Tapte i snøværet

TUILs Lars Henrik Andreassen var den eneste spilleren som fikk satt ballen i nettet under treningskampen i snøværet på TUIL-arena. Tromsdalen hadde ytterligere to baller i nettet, som etter rapportene korrekt ble avvinket for offside.

Alta IF sesongåpner ikke før 17. april og har fortsatt to treningskamper igjen, men for TUIL ble sesongpremieren delvis ødelagt av elendige vær- og baneforhold.

- Surt 0-1-tap mot TUIL i dag under vanskelige forhold. Fortsatt noen uker igjen til kampstart, så vi tar med oss verdifull kamperfaring, og så er det bare å jobbe på videre, fortalte nyervervelsen Mathias Nicolaisen på klubbens Snapchat-konto.

Enkelt mål

Lars Henrik Andreassen viste tegn til at han kan bli en av TUILs viktigste menn denne sesongen.

- Jeg var kjapt våken på en dårlig klarering og egen retur. Alltid deilig å score mål, sier Andreassen med et stort glis til iTromsø.

Vår samarbeidsavis i Tromsø skriver videre at TUIL hadde stålkontroll og knapt slapp Alta IF til en målsjanse.

- Jeg synes det var konsentrert bak, og jeg synes alle jobber veldig hardt hjemover og er samlet hele veien, sier TUIL-trener Gaute Helstrup til iTromsø (pluss-sak).

Altaposten kommer tilbake med mer om kampen mandag!