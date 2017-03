Teamsprint med Jørgen

En skuffende verdenscup-avslutning tar ikke vekk idrettsgleden for Kautokeinos kombinertstjerne.

– Vi er ikke helt samsnakket på detaljene, men når det nå åpnes for teamsprint i stedet for tremannslag, ligger det an til at jeg og Jørgen slår oss sammen for Finnmark, sier Klemetsen, på vei hjem etter en skuffende kombinert-konkurranse i Schonach.

I Trøndelag

Helgas NM går av stabelen i Sprova/Steinkjer og markerer sesongavslutningen.

– Jeg har fulgt med Jørgen Oliver og synes det er veldig artig hvis jeg kan bidra til at et talent fra mitt eget fylke får en slik opplevelse. For Finnmark har det vært vanskelig å delta tidligere. Lagkonkurransen har telt tre mann, men en teamsprint åpner for at vi få til noe, sier Klemetsen til Altaposten.

Alta IF-talentet fyller 17 senere i år.

– Om vi ikke hevder oss i teten, er det moro å være med, mener Håvard.

Tøff avslutning

Håvard Klemetsen har selv hatt en vanskelig sesong og fikk seg aldri tur til VM i Lahti. I verdenscupen har det gått trått. Han avsluttet sesongen søndag uten å få den oppturen han håpet på etter en meget skuffende sesong. Da han ikke kom med til VM hadde han fokus på å avslutte verdenscupsesongen på en bra måte, men heller ikke i Schonach fikk han noen opptur. Han endte helt nede på 34. plass etter et hopp på skuffende 92,5 meter søndag.

Klemetsen kom i mål som 37.mann, to minutter og 29 sekunder etter vinneren Eric Frenzel.

– Jeg er en konkurransemann og slett ikke fornøyd med at det har blitt slik. Jeg kjente i helga at kreftene tok slutt. Det er så tøft nivå, at man må være på høyden hele tiden, påpeker Klemetsen.

Evalueres i familieråd

Etter NM legger han opp til en ordentlig evaluering. Deretter vil han ta stilling til om det blir satsing fram mot en OL-sesong.

– Dette handler ikke bare om meg, men en hel familie. Da må vi tenke oss nøye om, men det er fortsatt for tidlig å konkludere hva som skjer videre, sier Håvard til Altaposten.