Logje fortsetter i BUL

En prosjektstilling i NRK sapmi gjorde at Ann Solbritt Logje vurderte å trappe ned satsingen på fotball. Hun ble ønsket velkommen til Alta IF dersom hun ønsket det, men nå har hun gitt trener Odd Inge Johansen og lagvenninnene i BUL beskjed om at hun likevel vil være med på satsingen og spille 1. divisjon.

– Det er vi veldig glade for. Hun starter treningen denne uka sammen med oss og skal få bruke tid på å komme tilbake i toppform. Andre har fylt hennes rolle veldig bra mens hun har vært borte, men når hun nå kommer i form vil hun bli vurdert på samme linje som resten av troppen, sier trener Johansen om Logje som i helga spilte på BUL 2 som tok tredjeplassen i Kraftlagsturneringa.

God offensiv trening

1.-divisjonslaget gikk gjennom turneringa uten baklengsmål. Johansen sier de til tross for solide seire fikk godt utbytte av deltagelsen.

Null baklengs Ikke uventet var BUL-damene best i Finnmarkshallen.

– Defensivt utbytte fikk vi kanskje ikke så mye av bortsett fra at vi fikk trent en god del på det kollektive presset og gjenvinning av ball. Men vi fikk trent veldig mye på offensiv samhandling og jeg er fornøyd med det jeg fikk se, sier Johansen som er glad for at Tverrelvdalen påtar seg et slikt arrangement.

– Vi kunne desverre ikke være med i fjor da vi hadde planlagt treningskamper sørpå, men i år var vi aldri i tvil om at vi skulle delta selv om vi skjønte at motstanderne var svakere enn oss. Vi setter pris på den jobben som gjøres i andre klubber og synes det er bra når sju lag stiller. Det er viktig for oss å vise oss fram og jeg tror det er greit for andre spillere å møte oss for å få referanser på hvordan det er å møte et lag som skal spille 1. divisjon, avslutter han.