Kun slått av verdens beste i Birkebeinerrennet

Verdenscupvinner Martin Johnsrud Sundby har aldri glemt at han ble slått av Tverrelvdalens Petter Eliassen sist han stilte i 54-kilometer lange Birkebeinerrennet for to år siden. Han la om til mer staketrening, noe han har fått godt betalt for også i verdenscupen.

I dag fikk landslagsløperen sin revansje da Eliassen måtte se seg slått av Johnsrud Sundby som droppet Tour de Canada der Finn Hågen Krogh og resten av verdenseliten avlutter verdenscupen for i år.

Johnsrud Sundby og Simen Østensen satte stor fart fra start og Eliassen gjorde en kjempejobb da han jaktet duoen, men omtrent halvveis økte Johnsrud Sundby farta og gikk ensom inn til mål.

Vel to mil før mål ble Johnsrud Sundby påkjørt av en snøscooter med kameramann, men han kom seg opp og satte fart videre etter å ha slengt noen gloser til sjåføren.

Petter Eliassen gikk i mål til andreplass foran Simen Østensen, men 48 sekunder bak verdenscupvinneren. Vinnertiden var derimot ikke god nok til å slå Eliassens løyperekord fra Rena til Lillehammer.

Andreas Nygaard fra Talvik ble nummer åtte knappe fem minutter etter vinneren og fire etter Eliassen. Kvibyværingen Daniel Strand fra Tverrelvdalen IL gikk inn til en imponerende 37. plass knappe 12 minutter bak Johnsrud Sundby.