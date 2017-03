Endelig, Jahnsen!

Marit Beate Kasin kunne juble for andreplass for andre år på rad og et hyttebyggesett til 550.000 kroner, men vinneren av Finnmarksløpet 2017 heter Petter Jahnsen, som flere ganger har vært uheldig i Finnmark. Blant annet i 2004 da han ledet med en time inn til Kirkenes, men måtte bryte på grunn av egen helse.

– Alt er glemt nå. Nå er alt bra, sa han etter målgang, og etter å ha fått gratulasjoner av både kulturminister Linda Hofstad Helleland og Alta-ordfører Monica Nielsen.

A-sporten ba han beskrive reisen rundt i Finnmark.

– Det er like mye en reise inne i huet som det er en reise rundt i Finnmark, sa vinneren.

Kasin tok igjen Jahnsen mellom Karasjok og Jotka, og sjekket først ut fra det siste sjekkpunktet. Men ned mot Bollo ble forspranget utliknet.

– Jeg så at jeg nærmet meg på Jotkavannene og fikk etter hvert tatt henne igjen. Men hun er en seig frøken, sa vinneren.

Jahnsen ble av arrangøren klokket i mål klokken 20.46, mens Marit Beate Kasin passerte målstreken 15 minutter senere.