Fjorårsvinneren er ute

Fjorårsvinner Petter Karlsson måtte bryte på Neiden etter det som skal ha vært sykdom i spannet. Dermed er han ute av hyttekampen og Marit Beate Kasin, som ble nummer to i fjor og var nummer to inn til Sirbma i natt, ligger per nå best an til å vinne hyttebyggesettet til en verdi på over en halv million kroner.

Fjorårets bronsevinner Arnt Ola Skjerve kjørte i natt inn til Sirbma som sjettemann vel en time etter Kasin.

Inn i uværet

Ola Brennodden Sunde, sønnen til hundekjørerlegenden Kjell Brennodden, var først til Sirbma klokken 03.19 i natt. Uværet som herjer på fjellet mellom Sirbma og Levajok er trolig årsaken til at ingen turte å kjøre rett gjennnom og at ingen klokken 10.15 i formiddag hadde startet videre mot Levajok.

Å kjøre først og dermed måtte brøyte spor er trolig ikke ønsket til noen av de som har seier som mål. Det meldes at den sterke vinden på fjellet skal øke på utover formiddagen, men roe seg utover ettermiddagen.

Det som er helt sikkert er at dersom en først starter vil de andre kaste seg på som perler på en snor ut fra Sirbma.

Med i kampen

Alta-kjører Kristian Walseth kom til Sirbma klokken 04.52 som syvende spann og er i høy grad med i kampen om pallplasser. Marit Beate Kasin var nærmest leder da hun kjørte inn ti minutter etter Brennodden Sunde etter å ha kjørt distansen fra Varangerbotn sju minutter raskere enn lederen. Hun brukte seks timer og 13 minutter og hadde beste kjøretid av de 12 første og brukte 25 minutter kortere tid enn Walseth.

Thomas Wærner kom inn som nummer tre 28 minutter etter lederen, Lasse Austgarden var minuttet bak Wærner og Petter Jahnsen ytterligere sju minutter bak. Arnt Ola Skjerve kom inn som nummer seks vel en time etter Brennodden Sunde og knappe halvtimen før Walseth.

Alta-kjører Christian Høy Knudsen er heller ikke helt hektet av i kampen om topplasseringene. Han ankom Sirbma som tiende spann klokken 07.06, men brukte knappe timen lengre tid fra Varangerbotn sammenlignet med de raskeste.

Ti ute

I tillegg til fjorårsvinneren er ni andre spann ute av løpet. Disse er Arne Karlstrøm og Ben Voigt fra Langfjordbotn, Leif Herleiksplass, Juha Hokka, Jon Sigmundstad, Hugo Hansen, Ola Martinsen, Torkil Hansen og Jana Henychova.

Katalaneren Miquel-Angel Martinez ligger sist i sporet og var i formiddag på vei mot Varangerbotn.