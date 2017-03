Vant i Hammerfest

– Vi reiste til Hammerfest med håp om årets første turneringsseier, og det fikk vi. Med et blandet guttelag fra årskullet 2001 og 2002 leverte vi solid forsvarsspill gjennom hele turneringen. Vi vant 1-0, 2-0, 1-0, 1-0, 1-0 og 2-0 i finalen over HIF/Steins gutter 2001-lag, og dermed kunne gutta juble over sin første turneringseier, forteller Alta IF-trener Runar Olsen Hustad.

– Med ti kamper på rad der vi holder nullen kan man si seg godt fornøyd med framgangen. Guttene har hatt helt rå innstilling på trening siste fire månedene, og det har gitt resultater, fortsetter han.

Alta IF var det eneste lokale laget som gikk til topps. BULs guttelag tapte bronsefinalen mot Nordkinn, og Alta IF led samme skjebne i bronsefinalen mot HIF/Stein i smågutteklassen. I småjenteklassen sikret BUL tredjeplass i turneringen med 2-1-seier over HIF/Stein i bronsefinalen.