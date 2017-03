Logje til Alta IF?

For to uker siden tilbake skrev A-sporten om BULs midtbanespiller Ann Solbritt Logje, som grunnet ny og spennende jobb ikke kan satse for fullt kommende sesong. Hun ville gjerne være med BUL opp i 1. divisjon, der hun tidligere har gjort seg bemerket med gode prestasjoner i Alta IF-trøya. Men det blir det foreløpig ikke noe av.

– Jeg hadde veldig lyst til å bli med opp i 1. divisjon. Det er jo dette vi har trent for de siste par årene, og jeg gledet meg til å spille fotball på høyere nivå igjen. Men så ble jeg tilbudt jobb i NRK Sápmi, der jeg får muligheten til å lage barne-tv og dokumentarserier. Det er selve drømmejobben, så jeg kunne ikke la sjansen gå fra meg, sa Ann Solbritt Logje.

Har trent med Alta IF

Hun har imidlertid ikke lyst til å gi seg helt med fotball. Logje bor nå i Karasjok, men befinner seg i Alta med jevne mellomrom. Og hun er slett ikke fremmed for et klubbskifte.

– Jeg reiser veldig mye, men mulighetene for å spille fotball på et litt lavere nivå enn 1. divisjon er helt klart til stede. Så jeg holder døra åpen for både Alta IF og Tverrelvdalen. Jeg har vært på et par treninger, men ingenting er avklart. Vi får se hva vi finner ut, forteller hun.

Alta IF-trener Sondre Andersen ser mer enn gjerne at Logje spiller i Alta IF-drakt i 2017.

– Det vil selvfølgelig være en plass til en spiller som Ann Solbritt hos oss. Hun har trent litt med oss, og vi har snakket en del sammen. Men det er for tidlig å si om det blir noen overgang. Det er egentlig helt opp til henne selv, sier Andersen.

Kristensen tar pause

Akkurat nå ser det ut som at lagets stjernespiller Anita Kristensen tar en pause fra fotballen, og klubben har også mistet Benedicte Elise Dahl til BUL. Dermed trenger de en som kan ta tak på midtbanen i år.

– En så god spiller som Ann Solbritt kan gå rett inn på alle lag i 2. divisjon, så det sier seg selv at hun blir en viktig forsterkning for oss dersom hun signerer. Vi har fått med Trude Johansen, Hege Kvålshagen og Camilla Krogh, som alle har nivået inne. I tillegg har vi signert to spillere fra Tverrelvdalen og én fra Honningsvåg, så det ser bra ut. Men Anita har signalisert at hun ikke spiller i år. Vi håper at det bare er en midlertidig pause, smiler Alta IF-sjefen.