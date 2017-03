Slo en hvit løgn til kompisene

Verdensmester og stafettkonge Finn Hågen Krogh ankom Alta i går formiddag uten at verken media eller representanter fra kommunen møtte han på flyplassen.

– Det ble akkurat slik jeg ville det. Jeg har bare to dager hjemme før jeg reiser til Drammen for å gå sprint og ønsket derfor ikke noe oppstyr. Jeg fikk spørsmål fra noen gode kompiser om når jeg skulle komme hjem, men slo en hvit løgn også overfor dem. Litt dumt at det blir en så stor sak av det, men alle i Alta skal vite en ting, sier han og forklarer til både politikere og andre:

– At folk mener jeg fortjente en mottakelse er selvfølgelig hyggelig, men jeg vet at jeg har Alta-folket i ryggen, det har dere bevist flere ganger. Så for meg var det denne gangen viktigere å komme meg hjem for å slappe av. Jeg håper folk forstår at jeg var sliten og ville ha minst mulig oppstyr.

Onsdag venter sprint i Drammen før Holmenkollen står for tur. Deretter venter minitour i Canada før verdenscupen er over.

– Passer det ikke fint med en mottakelse på Alta flyplass når du har vunnet Tour de Canada?

– He, he. Ja det passer bra. Da lover jeg å være mer tilgjengelig om noen ønsker det, avslutter han.