Verdens beste skiløper

Finn Hågen Krogh gikk Norge inn til VM-tittel i herrestafetten i langrenn. Det var den niende strake norske triumfen i øvelsen.

Sergej Ustjugov startet beintøft i jakten på Krogh, men så økte Norges forsprang igjen. Så kom Ustjugov med et nytt støt, men det blåste over.

Krogh var ankermann for første gang i mesterskap, og han gjorde jobben strålende med et jevnt løp. Han disponerte løpet perfekt. Ustjugov kom aldri i posisjon til at det skulle bli snakk om noen spurtduell.

– Ustjugov er den verste mannen man kan ha bak seg i en slik situasjon. Det var veldig vanskelige forhold, og det brant i beina allerede etter ti meter. Det var tøft, og jeg måtte pushe meg selv hele veien. Men det er artig å gjøre noe sånt sammen med laget, sa en strålende fornøyd Finn Hågen Krogh til arrangøren etter målgang.

– Finn Hågen får karakter seks etter dette løpet. Det kan rett og slett ikke gjøres bedre. Å ha en løper som Ustjugov bak seg er nesten en umenneskelig oppgave, men Finn Hågen løste det på en fantastisk måte. Dette var herlig, sa sportssjef Vidar Løfshus til NRK.

Norsk-russisk duell

Stafetten ble en ren duell mellom Norge og Russland. Det tok ikke så veldig lang tid av førsteetappen før de to lagene stakk fra feltet.

Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug gjorde en bunnsolid jobb og ga Martin Johnsrud Sundby et flott utgangspunkt før tredjeetappen.

Han kjempet med Russlands debutant Aleksej Tsjervotkin og lå klistret i rygg i fem kilometer. Ut fra stadion på den tredje av fire runder, klinket Sundby til – uten å bli kvitt russeren.

Unggutten imponerte da han fulgte Sundby i snaut åtte kilometer, men så gikk toget for russeren. Han tapte 17,7 sekunder inn til veksling.

Sverige opplevde en fryktelig dag på de to første etappene. Både Daniel Rickardsson og Johan Olsson hadde elendig glid. De to fikk en helt håpløs oppgave.

Dermed havnet Sverige langt, langt bak etter klassiskdelen. En real smørebom – "valla-miss" – sendte svenskene helt ut av gullkampen.