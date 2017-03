– Vi er råstolte av deg, Finn Hågen!

Blant de som så Finn Hågen Krogh gå inn til gull på stafetten i Lahti fredag var ordfører Monica Nielsen.

– Dette var helt rått! Jeg fikk ikke anledning til å se hele stafetten, men fikk med meg store deler av Finn Hågens etappe og selvfølgelig innspurten. Han var råsterk, og lot ikke russeren få tette luka engang. Imponerende! Jeg er kjempestolt over Finn Hågen! I dag kan vi dele han litt med resten av landet, men han er vår gutt, vår ambassadør, som vi er så stolte over, nærmest jubler en rørt ordfører.

– Han hadde på forhånd fått tildelt den vanskelige ankeretappen, var du nervøs på forhånd?

– Nei, jeg var ikke det. Jeg synes tvert imot det var flott at han fikk tilliten. Det var noe ekstra spesielt over det å se at en altagutt fikk tilliten det er å få gå denne etappen for Norge.

– Tror du prestasjonen hans vil føre til at vi vil se han i lignende situasjoner i framtiden?

– Absolutt! Han har vist at han er rågod på dette, at han er vår beste! Jeg tenker at vi bare må få se enda mer til han etter dette. Han leverer jo så til de grader, for hele Norge, sier Nielsen.

– Dette tror jeg er starten på en lang stafettkarriere. Og han har hele Alta bak seg.

– Er dette det største som har vært levert av en idrettsutøver fra Alta i nyere tid?

– Vi har mange dyktige utøvere i Alta, men når vår Finn Hågen slår til og går inn til gull for Norge, det er det ikke mye som kan måle seg med!