Bronse-Krogh ønsker seg femmila

Landslagsledelsen har hatt vanskelige valg når de forskjellige øvelsene er delt mellom de mange som fortjener plass under VM. De får det helt sikkert ikke enklere i forkant av femmila som avslutter mesterskapet i Lahti.

For nå har også bronsevinneren fra tremila lørdag, tverrelvdalingen Finn Hågen Krogh, bedt landslagsledelsen ta han med i vurderingen inn mot avslutningsdistansen. Han har tidligere sagt at det var sprinten, tremila og stafetten som var hans mål under VM.

– Jeg føler meg i så god form at jeg nå har ytret ønske om å få gå femmila, men om jeg får startpass vet jeg ikke. Det handler vel til syvende og sist om hvem andre som er i form, sier Krogh.

At Martin Johnsrud Sundby tar en av de fire norske plassene er det ingen tvil om. Også Anders Gløersen bør være rimelig sikker.

Krogh vil trolig kjempe med Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug og ikke minst Hans Christer Holund, som overtok Petter Northugs plass i 12-mannstroppen og viste storform på tremila i norgescupen i helga, om de to siste plassene på femmila.

Petter Northug er sikret plass på femmila som regjerende mester.

– Ble ropt noen stygge ord

Sammen med store deler av den norske VM-troppen fulgte Krogh søndagens teamsprint på tv. Da fikk de se at Norge hadde gode gullmuligheter helt til Emil Iversen gikk over ende.

– Det ble ropt noen stygge ord foran tv-skjermen og det var leit å se på. Emil var fryktelig uheldig. Han så seg bak og da han snudde seg tilbake var finlenderen fortsatt i samme spor. Det handler om å unngå uhell, men samtidig kan man ikke gi seg i posisjoneringen i feltet. Det er en vanskelig balansegang og denne gangen var Emil uheldig, sier Krogh som er Norges førstevalg på sistetappen på fredagens stafett.

Å tenke på at man kan ødelegge for et helt lag kan han ikke gjøre.

– Jeg har ikke noen tanker på det, men selvfølgelig må man tenke smart og prøve å unngå uhell, sier Krogh som ikke har sin egen ønskeoppstilling før stafettlaget tas ut etter morgendagens 15-kilometer klassisk.

– Det blir et spennende laguttak og jeg skal ikke blande meg i det. Jeg tror ingen av våre løpere vil slippe ryggen til den foran, uansett hvem som går og hvem de møter. Likevel ser jeg gjerne at de tre første, dersom jeg går sisteetappen, gir meg et forsprang på Ustjugov som utvilsomt er i storform. Men jeg vet også at jeg kan slå Ustjugov i en spurt om vi møtes på oppløpet, avslutter han.