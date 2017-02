Hermann Nordstrand Fiksen og Erlend Andersen beviste under helgas hovedlandsrenn at de er blant landets største skiskyttertalenter på sitt alderstrinn.

– Jeg er sykt fornøyd med at jeg klarer å kapre en niendeplass i dette selskapet. Det var en opptur at jeg presterte så bra som jeg gjorde i det som var det aller viktigste skiskytterarrangementet i vinter, sa Hermann Nordstrand Fiksen etter at han hadde vært i aksjon i det uoffisielle norgesmesterskapet for 15- og 16-åringer.

Reiste videre

Tiendeklassingen har konkurrert forholdsvis lite med langrennsski og skiskyttergevær i vinter. Nordstrand Fiksen var derfor usikker på hva det var mulig å håpe på i massemønstringen i Meråker. Hermann la ikke skjul på at han var spent før han skulle ut å konkurrere i Petter Northugs treningsløyper.

– Jeg fokuserte på å gå fortest mulig og deretter løse de arbeidsoppgavene jeg var satt til å gjøre på standplass. Det lyktes jeg ganske bra med på normaldistansen. På sprinten dagen etter ble det for mange bom til at jeg hadde noen som helst mulighet til å kjempe i toppen, sa Hermann til Altaposten.

Bossekop-rekrutten følte at han presterte under pari da det ble 61. plass på sprinten. Men en forholdsvis dårlig sprint ødela ikke helhetsinntrykket for 15-åringen som satte kursen for Røros da han hadde gjort unna tre konkurranser i Meråker. Der skal han, den ett år yngre søsteren Astrid og Sindre Birkeland fra Alta skiskytterlag ha base frem til Hovedlandsrennet i langrenn starter.

Mange løpere

Det arrangeres på Tolga som ligger rundt tre mil sør for Røros. Hermann Nordstrand Fiksen skal i Nord-Østerdal gå distanserenn i skøyting, klassisk sprint og kretsstafett. Han og de to andre som lader opp i Røros-traktene er en del av en Finnmarks-tropp som med utøvere og ledere teller 40 personer.

De tre skiskytterne valgte å bli igjen fremfor å reise hjem på søndag og ned igjen på onsdag. Troy Tangen skulle også være med i reisefølget som fortsatte rett til Hovedlandsrennet i langrenn, men har ikke følt seg pigg i det siste og valgte derfor å retunere til Alta. Han dropper etter all sannsynlighet rennene på Tolga selv om han hadde sett frem til å konkurrere sammen med 900 andre.

– Det er påmeldt rundt 900 langrennsløpere i de to årsklassene på Tolga. For våre vil det være en stor inspirasjon å konkurrere i så store årsklasser, fortalte Martin Fiksen, som er pappa til to av de lokale deltakerne som dobler og deltar både i Hovedlandsrennet i langrenn og skiskyting.

Hermann Nordstrand Fiksen tror det kan bli tøft å kopiere fjorårets prestasjoner i Fauske da han hadde tredjebeste tid på sprintprologen og sjuende beste i finalene. Det i en klasse hvor det var over 300 deltakere og hard kamp om topplasseringene.

– Jeg har kanskje ikke vært på det samme nivået i år i distanserennene. Men jeg har forhåpninger om at det med fullklaff skal være mulig å kjempe om plasseringer høyt opp på resultatlista, sa Hermann, som var en av to lokale som kunne forlate Meråker med topp ti-plasseringer.

17. plass på stafetten

Erlend Andersen som ble nummer ti på normalprogrammet var den andre. Erlend gikk også en strålende startetappe for Finnmark i kretsstafetten i guttenes 16-årsklasse. Her endte Andersen & co på 17. plass. Han gikk sammen med Sindre Birkeland, Hermann Nordstrand Fiksen og Troy Tangen.

Finnmark hadde også lag på mix-stafetten. Med Andora Regine Aas, Astrid Nordstrand Fiksen og Kim Hugo Svea i aksjon ble det en flott fjerdeplass.