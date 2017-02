Dropper flyreise

Da A-sporten fikk en prat med Finn Hågen Krogh i formiddag var det bare en knapp time til han sammen med den norske troppen satte seg i buss i Otepää og startet den 18 mils lange kjøreturen til Tallin. Der ventet en vel to timers fergetur til Helsinki før de setter seg i bussen og kjører de siste ti milene til VM-byen Lahti.

VG kaller det en genistrek for å minimere smittefaren. Finn Hågen Krogh mener det ville vært like greit å ta fly, men bruker ikke energi på dette.

– Jeg tror ikke det skjer så ofte at noen blir syke på flyreiser, så jeg kunne gjerne flydd i stedet. Men det er hipp som happ for min del så lenge vi ikke møter veldig høy sjø under båtreisen.

Fra de starter i Otepää til de er på plass i Lahti vil det trolig ta åtte-ti timer.

– Det blir en drøy reise, men jeg er bare med på lasset og orker ikke bruke energi på dette. Om vi hadde tatt fly kunne risikoen for forsinkelser vært større og det er heller ikke så morsomt, sier han.

Byttet ski

Lørdag ble han nmmer to på verdenscupsprinten i Otepää kun slått av landsmannen Johannes Høsflot Klæbo (20) som tok sin første verdenscupseier og er blant favorittene i VM. Russeren Sergej Ustjugov måtte se seg slått av tverrelvdalingen i kampen om andreplassen.

– Johannes fikk brukt hele reportoaret sitt og fikk en luke vi ikke klarte å tette. At jeg slo Ustjugov i spurten er greit å ta med seg. Han har stor toppfart, så det er godt å vite at man kan slå han i et spurtoppgjør. Jeg sier meg godt fornøyd med det som skjedde etter kvartfinalen, sier han og innrømmer at han var litt heldig.

– Jeg følte meg ikke helt topp i kvartfinalen og var litt heldig som gikk videre på tid, men i semifinalen fikk jeg hodet med meg og byttet også til et par ski med bedre glid. Da løsnet det og det er godt å kjenne at jeg er der jeg skal være så lenge jeg har hodet med meg.

Tøff treningsøkt

Mens resten av den norske troppen hadde en rolig treningsøkt i forkant av helgas renn valgte Krogh en annen inngang.

– Siden jeg ikke skulle gå søndagens klassiske renn kjørte jeg en ganske tøff økt på fredag. Jeg følte meg bra da, og som sagt var semifinalen og finalen bra, så jeg tror jeg er i bra form. Vi skal ha en rolig økt i VM-løypene i morgen og som vanlig noen lette fartsdrag onsdag før alvoret starter torsdag, sier han.

Klokken 14.00 torsdag starter sprintprolgen før finalene står for tur fra klokken 16.30. Det norske laget består av tittelforsvarer Petter Northug, som ble slått ut i kvartfinalen da han ødela staven lørdag, Krogh og Høsflot Klæbo, samt Sindre Bjørnstad Skaar (femteplass lørdag) og Emil Iversen som ikke gikk helgas sprint. Håvard Solås Taugbøl som ble nummer seks lørdag er reserve.

– Jeg mener alle de norske er medaljekandidater, så må vi kanskje spesielt se opp for Ustjugov og Federico Pellegrino (nummer fire lørdag). Så er det selvfølgelig flere jokere, eksempelvis Alex Harvey som har vært best i klassisk, men har gjort det bra i begge disipliner i år, og sikkert noen franskmenn, avslutter han.

Lørdag er Krogh med i den norske firemannstroppen som går tremila med skibytte og slik det ser ut nå blir stafetten fredag i neste uke hans tredje og siste øvelse.