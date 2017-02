Anna vant NM-gull

Anna Odine Strøm deltok i to norgesmesterskap med få timers mellomrom. Først tok hun sølv i hopp-NM for kvinner i liten bakke. Deretter sikret hun gull i kombinert-NM for kvinner.

I spesielt hopp landet Alta-jenta på 72,5 og 72 meter. Hun fikk poengsummen 233,4 og var 5,4 poeng bak vinneren Silje Opseth. Tredjeplassen gikk til Tonje Bakken. Silje Opseth var for øvrig en av tre norske kvinnehoppere som nylig fikk VM-plass. Maren Lundby og Anniken Mork er de to andre. Dessverre fant ikke landslagsledelsen plass til skihopperen fra Nordlysbyen denne gangen.

Etter hopprennet var unnagjort var det klart for kombinert-NM. Anna Odine Strøm var klart best i bakken og gikk først ut i sporet. Hun holdt fint unna for de som kom jagende bak og var til slutt 36 sekunder foran Hanna Midtsundstad fra Vaaler IF i mål. Gyda Westervold Hansen fra Nansen IL kapret den siste pallplassen.