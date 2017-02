Tok seg til finale

Finn Hågen Krogh er ikke den eneste Tverrelvdalen-løperen som imponerer i langrennssporet for tiden. Denne helga er det norgescup på Voss, og Jørgen Strøm fra Tverrelvdalen IL gjorde det meget skarpt i lørdagens sprintrenn. Han tok seg videre fra prologen og kom seg helskinnet gjennom både kvart- og semifinale. I finalen fikk 17-åringen det litt for tøft, og måtte ta til takke med sjetteplass. Det var likevel Strøms beste plassering i et norgescuprenn.

Også Fredrik Nilsen fra Alta IF tok seg videre fra prologen i 17-årsklassen. Han røk imidlertid ut i kvartfinalen. Johannes Helsvig Nilsen og Mathias Andersen Hansen ble begge slått ut av prologen i samme klasse.

Sirin Elisabeth Strand konkurrerte i klasse kvinner 19/20 år. Hun var svært nær en plass i kvartfinalen, men hadde ikke marginene på sin side og endte på 32. plass.

Dagen i forveien var det distanserenn i fristil. I klasse kvinner 19/20 år (5 km) ble Sirin Elisabeth Strand nummer 37. I klasse menn 17 år (10 km) var det Alta IF-løperen Johannes Helsvig Nilsen som var beste lokale utøver. Han gikk inn til en fin 17. plass. Fredrik Nilsen ble nummer 25, Jørgen Strøm nummer 34 og Mathias Andersen Hansen nummer 53. Det var hele 169 deltakere i denne klassen.

Det er også renn på søndag, da 7,5/10/15 km klassisk.