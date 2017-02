Henter Braaten «hjem»

På en pressekonferanse torsdag formiddag ble det kjent at Thomas Båtnes Braaten kommer tilbake til Alta IF. Reisaværingen, som har vært innom både Bodø/Glimt (tre år), Hønefoss (ett år) og Ullensaker/Kisa (ett år) etter at han forlot Alta høsten 2011, signerer en toårskontrakt med 2. divisjonsklubben.

– Det blir spennende. Vi skal spille i en tøff gruppe i 2. divisjon og nivået på denne i forhold til OBOS-ligaen vil ikke være så stor. Jeg tror faktisk det villle vært lettere å berge plassen i OBOS-ligaen den kommende sesongen enn det blir å rykke opp fra 2. divisjon, sier Braaten som dermed gjenforenes med tvillingbror Vegard som allerede er i klubben.

– Har alt vi søker

Trener Rune Repvik har hele vinteren hatt tett dialog med midtstopperen.

– Å få Thomas i havn er utrolig godt. Han har mye erfaring og er en type som er perfekt å få inn i gruppa vår. Denne signeringen er absolutt av de vi ønsket oss aller mest, sier Repvik som fortsatt jakter flere forsterkninger.

– Vi har sagt at vi ønsker en stopper, keeper og sentral midtbane. Nå er stopperen på plass og vi fortsetter jakten på ytterligere noen signeringer. Når disse eventuelt vil komme på plass kan jeg ikke love, men jeg har stor tro på at troppen enda skal få inn et par tilskudd.

I sin tredje sesong i Glimt var Braaten involvert i 20 eliteseriekamper. Men i de to sesongene før, og sesongene i Hønefoss og Ullenskaer/Kisa, hadde han stort sett fast plass i midtforsvaret. Så det er uten tvil en solid forsterkning som vender tilbake til Alta IF.