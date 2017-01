Tøft møte med Bring

Alta IF og BULs jenter 16-lag åpnet denne helga årets Bringserie på bortebane. Alta-jentene var i Kjelsås for å møte Rapp og Kjelsås, to kamper som endte med 11-25 og 13-41-tap.

Får publikum i ryggen Både BUL og Alta IFs J16-lag kan glede seg over hjemmekamper i Bringserien.

BUL-jentene var i Sarpsborg og tapte først 17-35 mot Hønefoss, før hjemmelaget slo BUL 14-28.

11. februar får BUL gjester i egen hall når Kongsvinger, Bøler og Langhus kommer nordover.

Fornøyde tross to tap

Tverrelvdalens damelag har vært stasjonert i Tromsø i helga for å spille kamper mot TSI sitt første og andrelag. Lørdag ble det en jevnspilt kamp mot TSI2, men TIL-jentene måtte til slutt se seg slått 14-18. Søndag ble det tyngre mot topplaget TSI, som vant 25-9. Trener Olav Nilsen kunne oppdatere Tverrelvdalens følgere på Facebook slik:

- Meget fornøyd med dagens kamp. Vi nådde målsetningen, vi skulle hindre dem (TSI sitt førstelag) på rush, lukke midtforsvaret, og få til skudd utenfra. De fikk ingen rushmål i første omgang, og kun 5 i andre.

I går fikk vi en skade på Anita Berg, 2 brudd i høyre lillefingeren, det står bra til med henne, og regner med at d blir operasjon i morgen. Sesongen er nok over for hennes del.