Henter Berger hjem

Det var på en pressekonferanse fredag formiddag at Alta IF presenterte Rune Berger som klubbens nye sportslige koordinator og kontorleder. Det er denne jobben Anders Abrahamsen har hatt de siste årene. Berger, som har en lang spiller- og trenerkarriere i Alta IF å se tilbake på, kommer fra jobben som daglig leder i BULs fotballgruppe. Ifølge pressekonferansen starter han i sin nye stilling 1. mars.

A-sporten kommer tilbake med mer!