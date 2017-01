Ønsket av Skjervøy

Ifølge lokalavisen Framtid i Nord står Alta IF-spiller Erlend Pedersen øverst på ønskelista over nye spillere til Jim Thomassen i Skjervøys trenerteam. 21-åringen har i to sesonger spilt for Alta IF i forbindelse med studier i Nordlysbyen. Han har vært mest brukt på Alta 2, som også til sommeren spiller på samme nivå som Skjervøy. Begge lagene spiller allnorsk 3. divisjon kommende sesong.

– Erlend tilbake i moderklubben er mitt høyeste ønske. Vi får avvente hva som skjer rundt Alta IFs A-lag i 2. divisjon, forteller Thomassen.

– Gir ikke opp

Alta IF-trener Rune Repvik har imidlertid ingen planer om å slippe den anvendelige forsvars- og midtbanespilleren.

– Interessen fra Skjervøy har vært der en stund, så vi tok en prat med Erlend. Han er innstilt på å bli i Alta. Han føler fortsatt at han har mye å bevise her. Jeg synes det er kjempepositivt at han ikke gir opp, sier Repvik til Altaposten.

Han håper at Pedersen kan ta nye steg og på den måten spille seg til fast plass på laget.

– Han var fantastisk bra i januar og februar i fjor vinter, men så gikk det gradvis nedover. Han har helt klart kvaliteter som vi har brukt for. Jeg vi gjerne se Erlend i oppkjøringen til årets sesong og er glad for at han er i troppen. Det blir spennende å se om har det som skal til for å spille i 2. divisjon. Jeg tror det, men det er han selv som må gjøre jobben, fastslår Alta IF-treneren.

A-sporten klarte ikke å komme i kontakt med Erlend Pedersen i formiddag.