Deler ut 500.000 kr

– Alta IF er en av organisasjonene som kan glede seg over å motta støtte fra Gjensidigestiftelsen i 2017. I samarbeid med flere organisasjoner – blant annet Alta menighet og Alta kommune – starter de opp et spennende og innovativt prosjekt. Målgruppen er barn, ungdom og innvandrerungdom, og målet er økt trivsel, økt aktivitetsnivå og prestasjonsfremming, skriver Gjensidigestiftelsen og Alta IF i en felles pressemelding.

– Prosjektet er veldig spennende, det er innovativt og nytenkende. Gjennom prosjektet «Integrering, kosthold og samhold» vil klubben og samarbeidsorganisasjoner tilegne seg ny kompetanse og læring, dette gjelder alle de unge som vil involveres, trenere og foreldre. Prosjektet er tildelt i alt 500.000 kroner i 2017, opplyser de videre.

– Vi opplever mange nye landsmenn, og i fremtiden må vi takle å inkludere flyktninger i vårt samfunn. Det er ingen som klarer dette bedre enn idretten. Fysisk aktivitet og kosthold hører sammen. Riktig ernæring vil i fremtiden ha større fokus og vil fremme prestasjoner, sier Arne Hammari i Gjensidigestiftelsen.

– Å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn er vårt hovedfokus. Det er nettopp slike prosjekter vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre.

I alt har Gjensidigestiftelsen delt ut rundt 200 millioner til prosjekter i Norge det siste året.