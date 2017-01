Vant prestisjeduell

Det ble en tøff fight mellom Erlend Andersen og Sindre Birkeland da første del av kretsmesterskapet 2017 ble arrangert i Kaiskuru sist helg.

Spenning begge dager

De to altaværingene representerer henholdsvis BUL og Alta SSL, og begge skjøt feilfritt på lørdagens sprintrenn. Dermed lå alt til rette for en meget spennende jaktstart på søndag.

– Det var veldig artig å følge duellen mellom Erlend og Sindre. For første gang i en konkurranse skjøt de begge feilfritt, og da var det bare innsatsen i sporet som skilte. Her var Erlend raskest. Han sikret seier og 44 sekunders forsprang foran jaktstarten. Men det er ikke all verden i skiskyting, så det var spennende å følge dem videre på søndag, forteller Doris Johansen i BUL ski og skiskyting.

Erlend Andersen bommet to ganger på første skyting, og da hadde Sindre Birkeland muligheten til å knappe innpå. Men det var vanskelig å holde nervene i sjakk, og med tre bomskudd var det lite som tydet på at Alta SSL-utøveren skulle klare å ta igjen 16-åringen fra BUL. Andersen feide all tvil til side på siste skyting da han klinket til med fullt hus, og sikret sin andre KM-tittel på like mange dager.

Stort hjelpekorps

Som resultatene viser var det flere andre spennende dueller. Alta-guttene Erling Bjørnstad og Jonas Bjørkli vant hver sin dag i klasse gutter 13-14 år, og det var heller ikke mye som skilte i jenteklassene. På grunn av norgescup i langrenn i Nes og Tromsø skiskytterfestival var det få juniorer som deltok, men det tok arrangøren med et smil.

– Det hender at det blir noen slike krasj i løpet av en sesong, så det tar vi ikke så tungt. Vi er veldig godt fornøyde med den gode deltakelsen i de yngre klassene. I KM er det kun de fra 13 år og oppover som kan kjempe om å bli kretsmester. For de yngre enn 13 år arrangerte vi sonerenn, og her var det bra oppmøte. Totalt var det drøyt 50 deltakere med.

Hun retter en kjempestor takk til alle som stilte opp på dugnad og bidro til et vellykket arrangement.

– I skiskyting er man avhengig av et stort dugnadskorps. Bare på standplass hadde vi 16 stykker. I tillegg hadde vi folk som tok seg av tidtaking, speakertjeneste, overnatting, kafédrift, premieutdeling og så videre. Det var nok like mange ildsjeler i sving som det var deltakere i løypene. Tusen hjertelig takk alle sammen, avslutter hun.