Eskil vender hjem

Etter et tre sesonger i Falk Horten har Eskil Overvik takket ja til en utlånsavtale med Alta IF. Dermed får publikum i Altahallen knytte nærmere bekjentskap til den tidligere BUL-spilleren, men han blir trolig ikke spilleklar før den utsatte kampen mot Urædd blir spilt på bortebane lørdag i neste uke.

– Alle som er villige til å gjøre en jobb er velkommen til oss, så jeg ble veldig glad da Eskil ringte og sa han ville hjem, sier trener Ottar Pettersen.

A-sporten lyktes ikke å komme i kontakt med Overvik i formiddag.

Kliore spilleklar

– Eskil rekker ikke helgas hjemmekamp mot Vestli, men vi har i dag fått beskjed om at Dainius Kliore er spilleklar fra i dag.

Litaueren har fått jobb i Alta og begynner mandag.

– Planen var at han skulle ankomme Alta i løpet av helga, men nå som han er spilleklar må vi få endret billetten slik at han kommer tidligere og kan trene med laget før helgas kamp, sier oppmann Knut Roger Lillemoen.

Når det gjelder Overvik er sperrefristen sju dager etter at Falk Horten har godkjent overgangen. Det forventes at klubben vil gjøre det i løpet av de første dagene.

Tøff konkurranse

Med Kliore og Overvik som siste tilskudd i stallen har Ottar Pettersen flere å velge mellom.

– Vi begynner å få en veldig bra gruppe. Vi har bra kvalitet på treningene og vi har fått tøff konkurranse om plassene.

Kliore er bakspiller, en posisjon også Overvik takler.

– Håvard (Brekmo) har vært vårt soleklare førstevalg på venstekanten, men den siste tiden har vi brukt han mye som midtback. Når Overvik nå kommer skal vi selvfølgelig se han litt an på trening, men min første tanke er at han er nok en god erstatter for Brekmo i kantrollen, sier Pettersen som også har fått Fredrik Bruer i full trening.

– Han har i første rekke tilført mye defensivt, men han har også et godt skudd og er derfor et viktig tilskudd på A-laget, avslutter Pettersen som kunne se Bruer sette fire nettkjenninger i seieren mot Nøtterøy 2 sist helg.

Kommende lørdag gjester Vestli Altahallen og går alt som Pettersen ønsker blir dette debuten til litaueren Dainius Kliore.

Hengekampen mot Kragerø, som på grunn av sykdom ikke klarte å stille mannskap til kamp i Altahallen på nyåret, er satt opp fredag 7. april. Dette er to dager før Alta avslutter sesongen hjemme mot Ski.