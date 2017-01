Aktuell for Finnsnes

Finnsnes har kommet på banen etter at Mathias Dahl Abelsens kontrakt med Alta IF gikk ut ved årsskiftet. Klubben har allerede sikret seg underskriften til Sega Ngom, og jakter nå signaturen til Dahl Abelsen. Men det er langt fra sikkert at midtbanespilleren biter på.

– Jeg har sagt nei til Alta. Etter tre år der vil jeg prøve noe nytt. Jeg har mulighet om prøvespill med en 1.-divisjonsklubb, og vil prøve det ut før jeg bestemmer meg, sier Dahl Abelsen til Nordlys.