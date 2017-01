Håper på flere jenter

Det er Finnmark fotballkrets og Alta IF som skal arrangere jentesamlingen i Finnmarkshallen lørdag 21.- og søndag 22. januar. Alle jenter født mellom 2003 og 2006 (lille- og småjenter) er invitert, og det er ventet deltakelse fra hele vestfylket. Påmeldingsfristen er mandag 16. januar.

– Per i dag har vi rundt 40 påmeldte, men vi håper at det tallet går opp de nærmeste dagene. Vi har plass til mange flere. Det er fullt mulig å delta selv om man har en håndballkamp eller skirenn. Da er de bare å være med på det man kan, sier Lise Lotte Lund Martnes, som har hovedansvaret for samlingen.

Innholdsrik helg

Arrangørene har mye spennende på programmet. Blant annet vil det bli gjennomført treningsøkter med spillere fra både Alta IF og BULs damelag. Her vil sone- og kretstrenere ha ansvaret for øktene, opplyser fotballkretsen på sine nettsider.

– I tillegg blir det egne keeperøkter, basistrening med tips om skadeforebygging, turneringsspill, kostholdforedrag med praktiske eksempler og foredrag med Roger Finjord om samspill og treningstips, skriver fotballkretsen på sine nettsider.