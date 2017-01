Signerer ny spiller

– Vi har sendt inn overgangspapirene, men det gjenstår fortsatt litt før han er formelt klar for klubben. Vi må få de nødvendige tillatelsene fra blant annet det internasjonale håndballforbundet. Det kan ta litt tid, noe vi fikk erfare da vi hentet Bendik Holstad hjem fra Malta for et par år siden. Men vi satser på at det går så smidig som mulig, kommenterer Knut Roger Lillemoen, som er både oppmann og en del av sportslig utvalg i Alta IFs håndballgruppe.

Har imponert på trening

Det tok ikke lang tid før klubben bestemte seg for at Dainius Kliore var en mann de ønsket å se i gult og blått.

– Vi så det allerede på den første treninga. Selv etter å ha reist i 12 timer leverte han strålende prestasjoner på trening, og han har fortsatt i samme spor siden. Han er en høyreist spiller som har solide kvaliteter både offensivt og defensivt. Han vil definitivt bli en forsterkning for oss. Jeg føler meg sikker på at Alta-publikummet vil se det på samme måte når vi får vist han fram i kamp, smiler Lillemoen.

Klar i løpet av måneden

Men akkurat når det blir er som nevnt ganske usikkert.

– Klubben hans fikk papirene i går, og broren skal hjelpe oss med å få fortgang i saken. Han blir ikke klar til helga (hjemme mot Nøtterøy 2), det er jeg rimelig sikker på. Deretter har vi hjemmekamp mot Vestli. Vi håper han er klar til da, men man vet jo aldri med slike internasjonale overgangssaker. Vi forventer i hvert fall at han spiller for oss borte mot Urædd 29. januar, sier Lillemoen.